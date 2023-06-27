واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار تشمل أكثر من 50 مدرعة، وصواريخ للدفاع الجوي.

وتهدف المساعدات الجديدة إلى تعزيز الهجوم المضاد لأوكرانيا، الذي لم يحقق تقدما وأدى إلى خسائر كبيرة لحقت في صفوف القوات الأوكرانية.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع عن المساعدات الجديدة اليوم الثلاثاء، وستكون هذه هي المرة 41 التي تقدم فيها واشنطن أسلحة ومعدات عسكرية، منذ بدء روسيا العملية العسكرية.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الولايات المتحدة سترسل 30 مركبة قتالية من طراز برادلي و25 مركبة مدرعة من طراز سترايكر إلى أوكرانيا، إضافة إلى صواريخ لنظام "هيمارس" وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت".

كما تشمل الحزمة صواريخ "جافلين"، وصواريخ مضادة للإشعاع من طراز "هارم"، وذخائر وقذائف مدفعية.

ووفقا البنتاغون، سلمت الولايات المتحدة من الأسلحة والمعدات من مخزونها لأوكرانيا بأكثر من 15 مليار دولار منذ بدء العملية الروسية الخاصة، وخصصت 6.2 مليار دولار إضافية لإمدادات لم تحددها بعد.

كما تعهدت واشنطن برصد أكثر من 16.7 مليار دولار على شكل تمويل طويل الأجل للأسلحة والتدريب من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إضافة إلى نحو ملياري دولار من التمويل العسكري الأجنبي.

المصدر: أسوشيتد برس