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البيت الأبيض: بايدن يدعو ميلوني لزيارة واشنطن الشهر المقبل

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البيت الأبيض: بايدن يدعو ميلوني لزيارة واشنطن الشهر المقبل
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لزيارة واشنطن الشهر المقبل.

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وجاء في بيان للبيت الأبيض، أمس الاثنين، أن بايدن وجه الدعوة خلال مكالمة هاتفية مع ميلوني كانت جزءا من "تنسيقه الوثيق مع الحلفاء والشركاء الرئيسيين في أعقاب الأحداث الأخيرة في روسيا".

أضاف البيان أن "الزعيمين أكدا دعمهما الثابت لأوكرانيا".

وأشار البيان إلى أن بايدن وميلوني ناقشا أيضا الاستعدادات القائمة لعقد قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 يوليو في ليتوانيا، حيث سيتعين على القادة اتخاذ قرار بشأن تجديد محتمل لولاية الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

المصدر: أ ف ب

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