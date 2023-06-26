أردوغان يهنئ رئيس الوزراء اليوناني بفوزه في الانتخابات ويعرب عن أمله بمستقبل العلاقات الثنائية

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عن أملهما في أن تكون الحقبة الجديدة بعد الانتخابات في كلا البلدين مواتية للعلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وتمنى أردوغان أن "تكون الفترة الجديدة خيرا من ناحية العلاقات التركية اليونانية".

كما هنأ أردوغان، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بفوزه في الانتخابات العامة التي شهدتها اليونان يوم الأحد.

وأكد الاتصال أن "عمل الحكومتين القويتين اللتين اكتسبتا ثقة الشعبين تعد فرصة لمستقبل العلاقات الثنائية".

وأدى ميتسوتاكيس اليمين الدستورية لولاية جديدة كرئيس للوزراء، في وقت سابق اليوم، بعد فوز حزبه "الديمقراطية الجديدة" المحافظ في الانتخابات العامة التي شهدتها اليونان الأحد.​​​​​​​

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المصدر: الأناضول