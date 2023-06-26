إعصار يدمر عشرات المنازل ويودي بحياة شخص على الأقل في ولاية إنديانا الأمريكية (فيديو)

تسبب إعصار قوي ضرب ولاية إنديانا الأمريكية، في مقتل شخص واحد على الأقل وتدمير عشرات المنازل وقطع خطوط الكهرباء، واقتلاع العديد من الأشجار.

وتداول السكان المحليون ووسائل الإعلام لقطات تظهر كيف يجتاح الإعصار كل شيء في طريقه، وينثر شظايا المباني في الهواء.

وتضرر 75 منزلا وانقطعت خطوط الكهرباء في بعض المناطق. وبقي أكثر من 16 ألف شخص بدون كهرباء في ولاية إنديانا مساء الأحد. وتم تأجيل حوالي ربع الرحلات الجوية بسبب العاصفة في الليلة السابقة في مطار إنديانابوليس الدولي.

وعندما هدأ الإعصار، بدأت أطقم الطوارئ في تقييم الأضرار، والبحث عن عالقين تحت الأنقاض.

وفي نهاية مارس 2023، ضرب إعصار مميت ولايتي ميسيسيبي وألاباما الأمريكيتين. ثم أدت زوبعة قوية مصحوبة بعواصف رعدية وأمطار، إلى مقتل 26 شخصا. وأصيب العشرات وفقد أربعة آخرون.

المصدر: وكالات