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شاهد لحظة اجتماع إعصارين في ولاية كولورادو الأمريكية

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شاهد لحظة اجتماع إعصارين في ولاية كولورادو الأمريكية
الصورة ملتقطة من الفيديو
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التقط توني لاوباتش الموظف في شركة AccuWeather التي تقدم تنبؤات حول الطقس، فيديو يظهر لحظة إجتماع إعصارين في مقاطعة واشنطن، بولاية كولورادو الأمريكية، ظهر يوم أمس الأربعاء.

هذا ولم ترد أنباء عن الأضرار الناجمة عن الأعاصير، وحسب المعلومات فإن الاعصارين ضربا منطقة مفتوحة. مما أثار الاستغراب هو أن الإعصار الذي تشكل بقي في مكانه لمدة تزيد عن ساعة واحدة.

المصدر: RT

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