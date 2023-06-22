شاهد لحظة اجتماع إعصارين في ولاية كولورادو الأمريكية

التقط توني لاوباتش الموظف في شركة AccuWeather التي تقدم تنبؤات حول الطقس، فيديو يظهر لحظة إجتماع إعصارين في مقاطعة واشنطن، بولاية كولورادو الأمريكية، ظهر يوم أمس الأربعاء.

هذا ولم ترد أنباء عن الأضرار الناجمة عن الأعاصير، وحسب المعلومات فإن الاعصارين ضربا منطقة مفتوحة. مما أثار الاستغراب هو أن الإعصار الذي تشكل بقي في مكانه لمدة تزيد عن ساعة واحدة.

Remarkable. 😧 AccuWeather's @TonyLaubach captured this incredible video of side-by-side tornadoes forming in Washington County, Colorado, this afternoon. #COwxpic.twitter.com/8IqaiCQIkW — AccuWeather (@accuweather) June 21, 2023

المصدر: RT