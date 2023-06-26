سياسي أمريكي: حلف الناتو يقر سرا بأن حربه ضد روسيا أوقعته في مشاكل كبيرة

أفاد الناشط الأمريكي لحقوق الإنسان، أجامو باراكا، عبر "تويتر"، بأن قادة حلف الناتو يقرون سرا، بأن حربهم مع روسيا أوقعتهم في مشاكل كبيرة.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يستمر بالكذب بأن حلف الناتو أكثر تماسكا واتحادا من أي وقت مضى.

وقال: إن "بعض أعضاء الحلف يعترفون من خلف الكواليس، بوقوعهم في مشكلة كبيرة بسبب دعمهم المستمر للخطط العسكرية الأمريكية الموجهة ضد روسيا".

وانتقد باراكا السياسة الخارجية لأمريكا والاتحاد الأوروبي مرارا، ووفقا له، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقات مينسك بشأن دونباس كحيلة لتجهيز أوكرانيا للحرب ضد روسيا.

Biden is delusional or a pathological liar when he claims 1) NATO is more unified than every before when behind the scenes a number of NATO members recognize the disaster of supporting U.S. war plans against Russia, and 2) that he (Biden) is some kind of foreign policy expert. — Ajamu Baraka (@ajamubaraka) June 20, 2023

المصدر: نوفوسيت