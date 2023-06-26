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سياسي أمريكي: حلف الناتو يقر سرا بأن حربه ضد روسيا أوقعته في مشاكل كبيرة

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سياسي أمريكي: حلف الناتو يقر سرا بأن حربه ضد روسيا أوقعته في مشاكل كبيرة
AP
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أفاد الناشط الأمريكي لحقوق الإنسان، أجامو باراكا، عبر "تويتر"، بأن قادة حلف الناتو يقرون سرا، بأن حربهم مع روسيا أوقعتهم في مشاكل كبيرة.

 وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يستمر بالكذب بأن حلف الناتو أكثر تماسكا واتحادا من أي وقت مضى.

وقال: إن "بعض أعضاء الحلف يعترفون من  خلف الكواليس، بوقوعهم في مشكلة كبيرة بسبب دعمهم المستمر للخطط العسكرية الأمريكية الموجهة ضد روسيا".

 وانتقد باراكا السياسة الخارجية لأمريكا والاتحاد الأوروبي مرارا، ووفقا له، استخدمت واشنطن وبروكسل اتفاقات مينسك بشأن دونباس كحيلة لتجهيز أوكرانيا للحرب ضد روسيا.

المصدر: نوفوسيت

 

 

 

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