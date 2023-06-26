لافروف: الأمن الروسي يحقق في مدى ضلوع الاستخبارات الغربية في أحداث 24 يونيو

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاستخبارات الروسية، تحقق في ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الغربية ضالعة في محاولة "فاغنر" التمرد المسلح في 24 يونيو.

- لافروف: من الواضح أن ماكرون لمس في محاولة التمرد الفاشلة فرصة قد تحقق التهديد بـ"الهزيمة الاستراتيجية" لروسيا

- لافروف: العديد من وزراء الخارجية أعربوا عن تضامنهم مع روسيا الاتحادية على خلفية أحداث 24 يوينو، لكن بعضهم طلبوا منا عدم الإعلان عن مكالماتهم معنا

- لافروف: السفيرة الأمريكية اتصلت بمسؤولين روس وبحثت معهم محاولة التمرد الفاشلة واعتبرت ذلك شأنا داخليا

- لافروف: السفيرة الأمريكية أرسلت إشارات إلى ممثلي روسيا الاتحادية بأن واشنطن لا علاقة لها بمحاولة التمرد ومهتمهة بسلامة الأسلحة النووية

- لافروف: محاولة التمرد الفاشلة لن تخلق صعوبات في علاقات روسيا الاتحادية مع الأصدقاء

- لافروف: الاستعدادات للقمة الروسية الإفريقية جارية على قدم وساق، ونعمل على إضافة نقاط جديدة مهمة للغاية على جدول أعمالها

المصدر: تاس