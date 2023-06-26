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"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي متردد في معاقبة دول آسيا الوسطى تخوفا من التفافها أكثر حول روسيا

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رجحت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن يتجنب الاتحاد الأوروبي تطبيق عقوبات تعهد بفرضها على دول آسيا الوسطى، التي رفضت الالتحاق بالعقوبات الغربية ضد روسيا.

وأضافت "بوليتيكو"، أن الحزمة الحادية عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تشمل آلية "لمعاقبة" الدول الثالثة التي تساعد روسيا في تجاوز العقوبات الغربية، وأشارت إلى أنه رغم ذلك، يعارض بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي "معاقبة" بلدان آسيا الوسطى.

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وقال مسؤولون أوروبيون إن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية، وكذلك زيادة تعاون اقتصادات هذه الدول مع روسيا والصين، والابتعاد عن الاتحاد الأوروبي.

وترى ألمانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أنه يجب استخدام العقوبات الثانوية خطوة أخيرة، حيث أن مثل هذه الآلية ستدفع شركات تلك الدول وخاصة في آسيا الوسطى إلى أحضان روسيا والصين. 

المصدر: بوليتيكو

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