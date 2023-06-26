كندا.. هواء مونتريال بات الأكثر تلوثا في العالم (فيديو)

غطى دخان كثيف مونتريال بسبب حرائق الغابات التي لا تزال نشطة في كندا، ما جعل هواء المدينة الأكثر تلوثا في العالم، وفقا لشركة متخصصة في ملوثات الغلاف الجوي.

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ويسري في عدد من مناطق كيبيك تحذير من الضباب الدخاني أصدرته وزارة البيئة الكندية.

وهناك الكثير من الجسيمات الدقيقة إلى درجة أن مونتريال باتت أمس الأحد المدينة ذات جودة الهواء الأسوأ في العالم، وفق شركة "Iqair" السويسرية المتخصصة في درس ملوّثات الغلاف الجوي.

وبسبب الدخان، كان لا بد من إرجاء الكثير من الأنشطة. وقد أوصي السكان بوضع أقنعة وبالامتناع عن الأنشطة الخارجية حتى يوم الاثنين.

وكتب لوك رابوين، رئيس بلدية بلاتو-مون-رويال في مونتريال، على "تويتر" أن "لجنة تنسيق إجراءات الطوارئ تطلب منا إغلاق حمامات السباحة والأحواض والمنشآت الرياضية الخارجية حتى ظهر الاثنين على الأقلّ".

I'm in Montreal, and it's really hard to stand this smell and the smoke . And I was ready to enjoy the day outside, but well, forget about this. pic.twitter.com/bURZvL7lGQ — ✨️Suny (@SungateRoyal) June 25, 2023

وثمّة 81 حريق غابات حاليا في كيبيك، 27 منها تُعتبر خارجة عن السيطرة.

وقد اتسعت رقعة حرائق عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بسبب الطقس الجاف ودرجات الحرارة المرتفعة.

As soon as I stepped onto the balcony this morning, I noticed a burning smell and saw smoke (from northern forest fires in Quebec) lingering in the air 😢 #Montréal#smogpic.twitter.com/te3JIUBS8a — Keisha♉︎ (@keishamayenne) June 25, 2023

وقالت جمعية كيبيك لحماية الغابات من الحرائق إن كثرة الدخان "تجعل تدخل الطائرات المزودة صهاريج والمروحيات أمرا صعبا"، مشيرة إلى أن أمطارا بـ"كميات كبيرة" يُتوقع هطولها الاثنين أو الثلاثاء على شمال غرب المقاطعة.

والأربعاء يُرتقب وصول 119 رجل إطفاء فرنسيا إلى كيبيك.

وتشهد كندا عاما غير مسبوق لناحية الحرائق التي أتت على أكثر من 7.4 مليون هكتار منذ بداية يناير.

المصدر: أ ف ب