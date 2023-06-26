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أستراليا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف

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أستراليا تعلن عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف
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أعلنت الحكومة الأسترالية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 110 ملايين دولار أسترالي (حوالي 74 مليون دولار).

وجاء في بيان الحكومة: "ستزود الحكومة الأسترالية أوكرانيا بحزمة مساعدة جديدة بقيمة 110 ملايين دولار.. هذه الحزمة تشمل: 70 مركبة قتالية، بما في ذلك 28 مركبة مدرعة M113، و14 مركبة ذات أغراض خاصة، و28 شاحنة 40M و14 مقطورة".

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ووفقا للبيان، ستزود أستراليا أيضا أوكرانيا بقذائف مدفعية 105 ملم، بالإضافة إلى 10 ملايين دولار (6.6 مليون دولار) لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يدير الصندوق الإنساني الأوكراني. 

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في بيان نشر على موقع الحكومة على الإنترنت: "أستراليا لا تتوانى عن مساعدة أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي

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