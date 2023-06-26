بريطانيا ودول حليفة دربت 17 ألف مجند أوكراني

دربت بريطانيا وحلفاء لها أكثر من 17 ألف مجند أوكراني خلال العام الماضي، على ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين.

وخضع المجندون لبرنامج "شاق" مدته خمسة أسابيع، زعمت الوزارة إنه حولهم "من مدنيّين إلى جنود".

وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنروج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوعين جدد في القوات المسلحة الأوكرانية في يونيو العام الماضي.

وعرضت بريطانيا في البداية تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني على مهارات ساحة المعركة بناءً على التدريب الأساسي الذي يتلقاه الجنود في المملكة المتحدة. وقد تم حاليا توسيع البرنامج لتدريب حوالي 30 ألف مجند بحلول عام 2024 وفق وزارة الدفاع البريطانية.

وقالت الوزارة إن التدريب أحدث "فارقا كبيرا في الفاعليّة القتالية" بأوكرانيا. وأضافت "القوات المسلحة البريطانية تُبقي على اتصال وثيق مع أوكرانيا لتحسين الدورة التدريبية وتطويرها بناءً على المهارات التي تشتد الحاجة إليها في ساحة المعركة".

المصدر: "أ ف ب"