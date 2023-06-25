إيلي كوهين يعلن موعد تطبيع العلاقات مع السعودية ويكشف وجود قنوات لهذا الغرض

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اهتمام بلاده بالتقدم في مسألة توقيع اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية، معتبرا أن السعوديين "مهتمون أيضا بهذا الأمر".

وقال الوزير كوهين في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إنه "متفائل للغاية" بأن إسرائيل والسعودية ستعملان على تطبيع العلاقات بينهما قبل مارس 2024.

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وأضاف: "هذه الاتفاقية قابلة للتحقيق ... السعوديون مهتمون بها أيضا. إن محادثات التطبيع تجري عبر العديد من القنوات، وأهمها عبر إدارة بايدن".

وأردف قائلا: "إن الاتفاق مع السعوديين سيشمل دولا إضافية، ولن يتم استخدام اسم (اتفاقيات أبراهام) كما تم في إقامة العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

وأوضح كوهين أنّه بمجرد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، سيتبعها المزيد من الدول العربية والإسلامية.

هذا وتقدّر إسرائيل أن الفرصة السانحة حتى مارس 2024، لأنه بعد هذه المهلة سيكون الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته منهمكان بشكل كبير في الحملة الانتخابية، على حد تعبير وزير خارجية تل أبيب.

المصدر: جيروزاليم بوست