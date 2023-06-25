"ليوبارد" جديدة تنضم إلى قافلة الدبابات الأوكرانية المدمرة في هجوم كييف المضاد (فيديوهات)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لدبابة قتالية ألمانية من طراز "Leopard 2A4" تابعة للقوات الأوكرانية، وهي معطلة وغارقة في الوحل في منطقة الهجوم المضاد على جبهة زابوروجيه.

وبحسب قنوات تيليغرام، فإن الدبابة تعطلت بعد تعرضها لانفجار لغم روسي أثناء مشاركتها في الهجوم المضاد الأوكراني.

وتظهر في أحد مقاطع الفيديو مجموعة من العسكريين الأوكرانيين وهم يراقبون الدبابة المعطلة من مركبة مصفحة أمريكية.

وفي مقطع آخر، يظهر جنديان أوكرانيان وهم يحاولان تحرير الدبابة العالقة دون نتيجة، ويبدو واضحا من حديثهما أنه لا أمل في انتشال الدبابة الألمانية الصنع.

المصدر: RT