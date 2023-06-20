دبلوماسي روسي: دبابات "ليوبارد" ستدرج في الكتاب الأحمر قريبا

سخر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قائلا إنه سيظهر قريبا اقتراح لإدراج دبابات "ليوبارد" الألمانية في الكتاب الأحمر بسبب تدميرها من قبل الروس.

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وقال أوليانوف في بث قناة "روسيا 24"، اليوم الثلاثاء: "آمل بأن تفشل حيلتهم حول محطة كاخوفسكايا الكهرومائية وهجومهم في خيرسون وزابوروجيه. سيُقترح قريبا إدراج دبابات "ليوبارد" الألمانية في الكتاب الأحمر، لأن الروس يدمرونها".

وفي تعليقه على تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، عبر الدبلوماسي الروسي عن ثقته بأن قيادة هيئة الأركان العامة الروسية "تدرس كل شيء (خطواتها) للمستقبل الطويل".

وأوضح: "تحدثنا عن احتمال تفجير محطة كاخوفسكايا قبل عام ولم يكن عبثا سحب قواتنا من خيرسون في الوقت الصحيح. يبدو أن قيادتنا تتوقع كل شيء وتعرف كل شيء".

المصدر: نوفوستي