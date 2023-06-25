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خيرسون.. بدء ترميم جسر تشونغار بعد تعرضه لقصف أوكراني

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خيرسون.. بدء ترميم جسر تشونغار بعد تعرضه لقصف أوكراني
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أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بدء ترميم جسر تشونغار الرابط بين المقاطعة والقرم، بعد تضرره جراء قصف صاروخي أوكراني.

وبحسب سالدو: "يقوم عمال البناء بإصلاح الجسر بالقرب من تشونغار الذي تعرض لصواريخ إرهابيي كييف في 22 يونيو، على أن تنتهي أعمال الترميم قريبا".

وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت جسر تشونغار الواصل بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون ليلة الأربعاء بصواريخ "ستورم شادوو" البريطانية، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالجسر وتوقف الحركة عبره.

المصدر: نوفوستي

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