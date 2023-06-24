استهداف مراكز الاستخبارات اللاسلكية بمطارات أوكرانية وتدمير مستودع صواريخ "ستورم شادو"
أعلنت الدفاع الروسية تدميرمستودع صواريخ"ستورم شادو"بقاعدة خميلنيتسكي ردا على ضرب القوات الأوكرانية لجسر تشونغار كما تم تدمير مراكز الاستخبارات اللاسلكية بمطاري كاناتوفو ودنيبر
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية:"وجهت القوات الجوية الروسية ضربة دقيقة بعيدة المدى لمراكز الاستطلاع الإلكتروني وتوجيه الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطاري كاناتوفو، ودنيبر وتم تدمير جميع الأهداف".
وأضاف البيان: "في 23 يونيو وردا على ضرب قوات كييف جسر تشونغار بين القرم وخيرسون، تم تدمير مستودع لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية بقاعدة جوية أوكرانية قرب قرية ستاروكونستانتينوف بمقاطعة منطقة خميلنيتسكي" غربي أوكرانيا.
يتبع..