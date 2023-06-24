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استهداف مراكز الاستخبارات اللاسلكية بمطارات أوكرانية وتدمير مستودع صواريخ "ستورم شادو"

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استهداف مراكز الاستخبارات اللاسلكية بمطارات أوكرانية وتدمير مستودع صواريخ
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أعلنت الدفاع الروسية تدميرمستودع صواريخ"ستورم شادو"بقاعدة خميلنيتسكي ردا على ضرب القوات الأوكرانية لجسر تشونغار كما تم تدمير مراكز الاستخبارات اللاسلكية بمطاري كاناتوفو ودنيبر

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية:"وجهت القوات الجوية الروسية ضربة دقيقة بعيدة المدى لمراكز الاستطلاع الإلكتروني وتوجيه الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطاري كاناتوفو، ودنيبر وتم تدمير جميع الأهداف".

وأضاف البيان: "في 23 يونيو وردا على ضرب قوات كييف جسر تشونغار بين القرم وخيرسون، تم تدمير مستودع لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية بقاعدة جوية أوكرانية قرب قرية ستاروكونستانتينوف بمقاطعة منطقة خميلنيتسكي" غربي أوكرانيا.

يتبع..

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