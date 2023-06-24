موظفة سابقة في الاستخبارات الأمريكية لا تستبعد تورط الناتو في تمرد "فاغنر"

قالت ريبيكا كوفلر، وهي من الضباط السابقين في استخبارات البنتاغون، في حديث لقناة "فوكس نيوز"، إنها لا تستبعد احتمال وجود ارتباط للتمرد الذي قام به عناصر "فاغنر" مع الناتو

وأشارت كوفلر إلى أن الجانب الأمريكي ربما تمكن من عقد "صفقة" مع يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة "فاغنر".

إقرأ المزيد

ووفقا لها يعتبر بريغوجين رجل أعمال معروف، ويدير واحدة من أكثر الشركات العسكرية كفاءة.

وأضافت: "من المحتمل جدا أن بعض عناصر هذه المجموعة العسكرية الخاصة، كانوا على اتصال مع أطراف أمريكية أو من الناتو وعقدوا صفقة معهم".

ويشار إلى أن قوات شركة الحراسة الخاصة "فاغنر" قامت الليلة الماضية بالاستيلاء على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بالجيش الروسي الموجود في روستوف على الدون. وفي المدينة انتشرت مجموعات من المسلحين ونصبت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدينة. وحدث كل ذلك على خلفية تصريحات بريغوجين، التي زعم فيها بأن الجيش الروسي قصف بالصواريخ والقنابل معسكرات "فاغنر". ودحضت وزارة الدفاع الروسية وكذلك جهاز الأمن الفيدرالي الروسي هذه المزاعم.

وانتهى العصيان المسلح الذي شغل العالم لـ24 ساعة الماضية وقاده بريغوجين، الذي اختار لنفسه هذا المآل بمغادرة روسيا، بعد وساطة قادها رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: mk.ru