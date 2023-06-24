تاكر كارلسون: السلطات الأمريكية تبرر الوضع المتدهور في البلاد بنظرية المؤامرة الروسية

أعرب الصحفي الأمريكي المعروف تاكر كارلسون، في حلقة جديدة من برنامجه على تويتر، عن قناعته بأن سلطات بلاده تحاول تبرير الوضع الصعب في البلاد بنظرية المؤامرة الروسية التي اختلقتها

وأضاف كارلسون، الذي طرد مؤخرا دون تفسير من مؤسسة فوكس الإعلامية: "الانحطاط والخراب في كل شيء حولنا، ويشعر الناس أن شيئا سيئا للغاية يحدث، وكل الأدلة تشير إلى أن هذا الأمر يحدث فعلا، لكن الأشخاص على رأس السلطة في البيت الأبيض لا يريدون الاعتراف بذلك بتاتا".

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وقارن كارلسون الوضع في الولايات المتحدة بالطائرة المحترقة: "هناك دخان على متن الطائرة!" أنت تصرخ محذرا المضيفة ولكنها ترد عليك: اخرس وكف عن الكلام أيها العنصري! هذه نظرية مؤامرة خطيرة من جانب روسيا! ".

ويشار إلى أن الصحفي كارلسون يواصل بثه على تويتر، رغم حقيقة أن إدارة عمله السابق أعلنت عزمها حظر بث كارلسون بسبب مخالفته لعقد عمل يمنعه من الظهور على شاشات التلفزيون حتى نهاية العام الجاري.

المصدر: KP.RU