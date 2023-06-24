سي إن إن: تم إطلاع الرئيس الأمريكي على الوضع بشأن "فاغنر"

ذكرت قناة "سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تم وضعه في صورة تطورات الوضع في روسيا، بعد تصريحات مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين.

وقالت المذيعة إيرين بورنيت على الهواء مباشرة: "علمنا أن الرئيس بايدن اطلع للتو على الوضع".

وفي وقت سابق، صرح مجلس الأمن القومي الأمريكي بأنه يراقب تطورات الوضع في روسيا، مؤكدا أن الرئيس بايدن على اطلاع دائم بشأن التطورات في روسيا.

وفتح مكتب الأمن الفيدرالي قضية جنائية بشأن محاولة تنظيم تمرد مسلح بعد تصريحات مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية يفغيني بريغوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية.

المصدر: RT