ماكرون: على الاتحاد الأوروبي أن يسعى للمزيد من الاستقلالية.. ستفيد الولايات المتحدة

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون "أكثر استقلالية".

وقال ماكرون في تصريح لقناة "سي إن إن"، نشرت مقتطفات منه يوم الجمعة: "من المهم بالنسبة لي أن تكون أوروبا والاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية بكثير. وهذا أمر مفيد بالنسبة للنظام العالمي".

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واعتبر ماكرون أن استقلالية أوروبا والاتحاد الأوروبي ستفيد الولايات المتحدة أيضا، مضيفا: "هل سيحدث ذلك بعد عدة سنوات أو عقود؟ أنا لست على قناعة".

وتابع: "أود أن يكون مواطنونا مستقلين في ما يخص التكنولوجيا والدفاع والطاقة. ولا يعلم أحد ماذا قد يحدث بباقي العالم، وإذا كنتم معتمدين على بلد واحد، فيمكن الوقوع في وضع صعب جدا"، مؤكدا أنه لا يريد مثل هذا السيناريو.

المصدر: تاس