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بوليتيكو: واشنطن لم تقرر بعد إرسال قنابل عنقودية للقوات المسلحة الأوكرانية

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بوليتيكو: واشنطن لم تقرر بعد إرسال قنابل عنقودية للقوات المسلحة الأوكرانية
Globallookpress
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نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم تتخذ القرار بخصوص إرسال قنابل عنقودية لأوكرانيا، وقال "لا جديد، لم تتخذ حكومة الولايات المتحدة أي قرار بشأن توفيرها من عدمه".

يشار إلى أنه يوم الخميس الفائت، قالت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، إن الذخائر العنقودية يُمكن أن تؤثر على الوضع في ساحة المعركة وستكون مفيدة للقوات المسلحة الأوكرانية، وخاصة في القتال "ضد المواقع الروسية المحصّنة".

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وأشارت كوبر إلى وجود عاملين اثنين يؤثران في القرار النهائي بشأن توريد هذه القنابل: القيود المفروضة على نقل الذخيرة ذات الصلة التي فرضها الكونغرس الأمريكي، وكذلك رد الفعل المُحتمل لحلفاء الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذين وقّعوا اتفاقية حظر إنتاج واستخدام ونقل مثل هذه الذخيرة.

المصدر: تاس

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