وزير الدفاع الإيطالي حول هجوم أوكرانيا المضاد: لم أكن بحاجة لقراءة هذا الخبر.. أعربت عن مخاوفي

أقر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو يوم الجمعة، بأنه لم يتفاجأ بالتقارير عن الصعوبات التي تواجهها القوات الأوكرانية في هجومها ولم يكن بحاجة لقراءتها فهي معروفة بمضمونها.

ونقلت وكالة ANSA عن الوزير قوله: "لم أكن بحاجة لقراءة هذا الخبر، لقد سبق أن أعربت عن مخاوفي لـ [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي.. الروس لديهم دفاع جاد، وهناك المزيد من الروس، لذلك لا يوجد شيء جديد هنا. الأمر معروف للجميع".

والتقى كروسيتو يوم الجمعة في واشنطن، بنظيره الأمريكي لويد أوستن، حيث ناقش معه الصراع في أوكرانيا. ووفقا للوزير الإيطالي، فإن المساعدة العسكرية المرسلة إلى أوكرانيا لا تقوض القدرة الدفاعية لإيطاليا. وقال "نحن لا نلمس الإمدادات اللازمة في حالة الدفاع".

وأعرب كروسيتو عن ثقته في الحوار حول التسوية في أوكرانيا سيبدأ عندما تتوقف الأعمال العدائية، مشيرا إلى أن انتهاء الصراع لن يعني "هزيمة روسيا".

وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، إن تأخر الشركاء الغربيين في توريد الأسلحة، منح القوات الروسية وقتا لإعداد خط دفاع، وهذا هو سبب أن الهجوم المضاد الذي أعلنته كييف على نطاق واسع، لا يسفر عن النتائج المتوقعة.

المصدر: نوفوستي