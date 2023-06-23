قبرص تعلن إنقاذ عدد كبير من المهاجرين السوريين قبالة سواحلها

أنقذت الطوارئ القبرصية 45 مهاجرا سوريا تقطعت بهم السبل بالقرب من منتجع سياحي ساحلي، اليوم الجمعة.

قال مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في شرق جزيرة البحر المتوسط ​​إنه أوصل إلى الشاطئ 29 رجلا و5 نساء و11 طفلا كانوا على متن مركب قبالة كيب غريكو مساء الخميس، 18 منهم على متن قارب خشبي و27 آخرين على متن قارب مطاطي.

وقالت الشرطة إنهم بصحة جيدة وتم نقلهم إلى مركز استقبال المهاجرين في ضواحي العاصمة نيقوسيا، مبينة أن قوارب المهاجرين غير الشرعيين من سوريا قبل أن يتم رصدها قبالة كيب غريكو بالقرب من منتجع آيا نابا السياحي على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

وتم القبض على شخصين، أعمارهما 20 و18 عاما، للاشتباه في إبحارهما في القاربين ومن المقرر أن يمثلا أمام المحكمة اليوم الجمعة.

المصدر: "أ ف ب"