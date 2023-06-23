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الكرملين يعلق على تسرب الأسلحة الغربية من أوكرانيا

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الكرملين يعلق على تسرب الأسلحة الغربية من أوكرانيا
Globallookpress Kay Nietfelddpa
صورة أرشيفية
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صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن مشكلة انتشار أسلحة "الناتو" الموردة إلى أوكرانيا في جميع أنحاء العالم أصبحت مشكلة حقيقية، وواقعا ملموسا.

وقال: "كييف لا تستطيع ضمان سلامة هذه الأسلحة والمحاسبة على تسربها".

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وأشار بيسكوف إلى أن هذا الخطر يعد "تهديدا ملحا للغاية، وقد تحدثنا في وقت سابق عن مثل هذا الخطر، وعن أن الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا يتم بيعها من قبل مجموعات إجرامية مختلفة في أوروبا".

وأكد أنه "كلما تم الإمداد بهذه الأسلحة، أصبح تسربها حتميا، حيث لا يمكن ضمان المحاسبة أو السلامة أو الأمن".

وقال: "كل ذلك بطبيعة الحال محفوف بتهديدات كبيرة للأمن الإقليمي، وفي سياق أوسع، بالأمن العالمي".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ظهور أسلحة غربية على حدود إسرائيل تسربت من أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد صواب قرار تل أبيب عدم الانجرار إلى نزاع أوكرانيا.

وقال نتنياهو في حديث لصحيفة Jerusalem Post: "لدينا مخاوف أيضا من أن أي أنظمة سننقلها لأوكرانيا، ستستخدم ضدنا، حيث قد تقع في يد إيران... وهذا ليس احتمالا نظريا فقط. وحدث ذلك بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها حاليا بالقرب من حدودنا".

المصدر: نوفوستي

 

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