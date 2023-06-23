 
مباشر

لافروف: منتدى "روسيا - إفريقيا" سيعطي زخما قويا لتعزيز التعاون الشامل

أخبار العالم

لافروف: منتدى
Sputnik
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vk6r

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن ثقته بأن تعزز القمة الروسية الإفريقية في المنتدى الروسي الإفريقي هذا العام العلاقات بين الجانبين، وترتقي بها إلى مستوى نوعي جديد.

وأضاف لافروف في اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "نأمل أن يعطي اجتماع القمة زخما قويا للتنمية الشاملة للعلاقات الروسية الإفريقية".

وأكد أن إفريقيا بالنسبة لروسيا من حيث التبادل التجاري، تمثل سوقا مهمة للمنتجين الروس ومنطقة واعدة للاستثمار الروسي.

وشدد لافروف على أن "دول القارة مهتمة بالعمل مع روسيا على تحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي في أجندة 2063".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا