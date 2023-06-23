لافروف: منتدى "روسيا - إفريقيا" سيعطي زخما قويا لتعزيز التعاون الشامل

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن ثقته بأن تعزز القمة الروسية الإفريقية في المنتدى الروسي الإفريقي هذا العام العلاقات بين الجانبين، وترتقي بها إلى مستوى نوعي جديد.

وأضاف لافروف في اجتماع مجلس الأعمال التابع لوزارة الخارجية الروسية: "نأمل أن يعطي اجتماع القمة زخما قويا للتنمية الشاملة للعلاقات الروسية الإفريقية".

وأكد أن إفريقيا بالنسبة لروسيا من حيث التبادل التجاري، تمثل سوقا مهمة للمنتجين الروس ومنطقة واعدة للاستثمار الروسي.

وشدد لافروف على أن "دول القارة مهتمة بالعمل مع روسيا على تحقيق أهداف الوثيقة الاستراتيجية للاتحاد الإفريقي في أجندة 2063".

المصدر: نوفوستي