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أوباما يدلي بتصريح مفاجئ حول انضمام القرم إلى روسيا

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أوباما يدلي بتصريح مفاجئ حول انضمام القرم إلى روسيا
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما
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صرح الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بأن الكثير من سكان شبه جزيرة القرم الناطقين باللغة الروسية، كانوا يؤيدون فكرة انضمام شبه الجزيرة إلى روسيا عام 2014.

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وقال أوباما في حديث لقناة CNN: "في القرم الكثير من السكان الناطقين باللغة الروسية وكان هناك تعاطف معين مع الأفكار التي مثلتها روسيا... وحتى في البرلمان الأوكراني كان هناك عدد معين من مؤيدي روسيا وكانت السياسة داخل أوكرانيا أكثر تعقيدا".

وأضاف أنه بالتعاون مع المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، كانا مضطرين لإقناع العديد من الأوروبيين الذين قاوموا فكرة فرض عقوبات على روسيا.

المصدر: نوفوستي

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