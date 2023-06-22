ما أوجه التشابه بين غرق سفينة تيتانيك والغواصة تيتان؟ المخرج جيمس كاميرون يوضح

أعرب المخرج السينمائي الأمريكي جيمس كاميرون، الذي أخرج فيلم "تيتانيك"، عن صدمته من التشابه بين غرق السفينة ومأساة غواصة الأعماق "تيتان" التي تم اكتشاف حطامها في المحيط الأطلسي.

وقال المخرج يوم الخميس في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية، إن العديد من خبراء غواصات الأعماق قد كتبوا رسائل إلى شركة OceanGate Expeditions المطورة لغواصة "تيتان" المنكوبة، مشيرين إلى أن الغواصة تحتاج إلى اختبارات لأنها كانت "تجريبية للغاية"، بحيث لا يمكن الغوص مع أشخاص على متنها.

وأضاف: "لذلك، أذهلني التشابه مع كارثة تيتانيك نفسها، حيث تم تحذير القبطان مرارا من وجود جبل جليد مباشرة على مسار السفينة، وعلى الرغم من ذلك، فقد تقدم بأقصى سرعة في ظلام ليلة بلا قمرة. نتيجة لذلك، مات الكثير من الناس. والآن نحن نتعامل مع مأساة مماثلة حدثت في نفس المكان بالضبط، بعد عدم الالتفات إلى التحذيرات."

المصدر: تاس