الشركة المشغلة للغواصة المفقودة في الأطلسي تعلن وفاة طاقمها

أعلنت شركة OceanGate يوم الخميس، عن اعتقادها بأن ركاب غواصة الأعماق التي كانت متجهة إلى حطام "تيتانيك"، قد لقوا حتفهم.

ووفق ما نقلته "سي إن إن" عن بيان للشركة، "نعتقد الآن أن الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش وشاهزادا داود وابنه سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هنري نارجوليه قد فقدوا للأسف".

وأضاف البيان: "كان هؤلاء الرجال مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغفا عميقا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها".

وتابع: "قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي. نحن نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفهم".

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الحطام الذي تم العثور عليه في المحيط الأطلسي، يعتقد أنه جزء من غواصة "تيتان" المفقودة.

وذكرت القناة التلفزيونية نقلا عن مذكرة قرأها صحفيون، أن "الحطام الذي تم العثور عليه في منطقة البحث عن الغواصة المفقودة تيتان تم تقييمه على أنه الجزء الخارجي من الغواصة".

وفي وقت سابق اليوم، تم العثور على قطعتي حطام، يفترض أنهما من غواصة الأعماق المفقودة في المحيط الأطلسي.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن خبير وأحد معارف أفراد الطاقم، أن القطعتين من الغواصة المفقودة، هما "إطار الدخول واللوحة الخلفية للغواصة".

المصدر: وكالات