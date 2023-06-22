الولايات المتحدة والهند تتفقان على إنهاء نزاعات تجارية ورفع رسوم جمركية

اتفقت الولايات المتحدة والهند على إنهاء ستة نزاعات بينهما في إطار منظمة التجارة العالمية، وذلك عقب اجتماع بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأضاف مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان اليوم الخميس أن الهند وافقت أيضا على "إلغاء رسوم جمركية انتقامية" على بعض المنتجات الأميركية مثل الحمص والعدس واللوز.

وكان منسق العلاقات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس أن مفاوضات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستحدد التعاون بين البلدين للسنوات القادمة.

وأشار كيربي إلى أن مودي وبايدن سيبحثان التعاون في مجال الدفاع، والأمن السيبراني، والفضاء، وسلاسل الإمدادات المستدامة، وتغير المناخ.

وأكد كيربي على أهمية الدور الذي تلعبه الهند في مجال حفظ الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ووصل مودي مساء أمس الأربعاء إلى واشنطن، في زيارة رسمية يستهدف من خلالها مناقشة العلاقات الثنائية بين نيودلهي وواشنطن، ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الهندي، كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.

المصدر" AFP