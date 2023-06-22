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البنتاغون يعلق على الضربة الأوكرانية على جسر تشونغار في القرم

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البنتاغون يعلق على الضربة الأوكرانية على جسر تشونغار في القرم
Sputnik
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أكد البنتاغون أن أوكرانيا تختار أهدافها العسكرية وتنفذ عملياتها بنفسها، وذلك تعليقا على الضربة الصاروخية للقوات الأوكرانية على جسر تشونغار بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "هذه معركتهم. وهم يختارون الأهداف وينفذون العمليات".

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وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت جسر تشونغار الواصل بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة خيرسون ليلة الأربعاء بصواريخ "ستورم شادوو" البريطانية، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالجسر وتوقف الحركة عبره.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد حذر من أن روسيا سترد على استهداف القوات الأوكرانية للقرم "بضرب مراكز صنع القرار" في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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