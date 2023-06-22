السفارة الصينية لدى واشنطن: ما قاله الرئيس الأميركي بحق الزعيم الصيني ستكون له تداعيات

ذكرت شبكة CNN نقلاً عن ممثل البعثة الدبلوماسية الصينية في واشنطن أن بكين تقيّم ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الرئيس الصيني شي جين بينغ باعتباره استفزازا سياسيا.

ونقلت القناة التلفزيونية عن المسؤول قوله: "في الماضي قال بايدن بوضوح أن الولايات المتحدة تحترم النظام الصيني ولا تسعى لتغييره، لكن التصريحات الأخيرة غير المسؤولة بحق النظام السياسي الصيني والزعيم الأعلى، تثير أسئلة حول صدق الجانب الأمريكي".

ودعا الدبلوماسي واشنطن لرفض تصريحات زعيم البيت الأبيض، "وإلا فإن الولايات المتحدة ستواجه عواقب أفعالها".

يوم الثلاثاء، قال جو بايدن إن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا يملك معلومات كاملة عن حادثة البالون، وهو لذلك "مستاء للغاية"، لأن مواقف كهذه عادة تشكل "مصدر إحراج كبير للطغاة".

وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي بعد أقل من يوم من اختتام زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصين، وهي الزيارة التي عولت عليها واشنطن كثيرا لتحسين العلاقات مع بكين.

بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إلى أن تصريحات بايدن غير مسؤولة، وتنتهك بشكل خطير الآداب الدبلوماسية.

المصدر: ريا نوفوستي