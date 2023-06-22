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صحيفة: أردوغان يرفع دعاوى قضائية ضد كيليتشدار أوغلو في تهم تصل عقوباتها إلى 110 سنوات

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صحيفة: أردوغان يرفع دعاوى قضائية ضد كيليتشدار أوغلو في تهم تصل عقوباتها إلى 110 سنوات
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
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ذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية أن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كيليتشدار أوغلو يواجه تهما قد تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 110 سنوات.

ويواجه أوغلو التهم في دعاوى قضائية رفعها ضده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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بسبب فيديو.. كيليتشدار أوغلو يرفع دعوى ضد أردوغان ويطالب بتعويض بقيمة 50 ألف دولار
بسبب فيديو.. كيليتشدار أوغلو يرفع دعوى ضد أردوغان ويطالب بتعويض بقيمة 50 ألف دولار

وأضافت الصحيفة أن تلك الدعاوى القضائية "قد تصل إلى حد منع كيليتشدار أوغلو أيضا من ممارسة أي نشاط سياسي في المستقبل".

يُشار إلى أنه في 25 مايو الماضي، أعلن كيليتشدار أوغلو رفع دعوى قضائية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان قيمتها 50 ألف دولار جرّاء بثّه مقطع فيديو يربط بين المعارضة والمسلحين الأكراد.

وكان كيليتشدار أوغلو قد رفع في السابق سلسلة من الدعاوى القضائية الرمزية ضد أردوغان. لكن هذه الدعوى تطالب بتعويض قدره مليون ليرة تركية (50 ألف دولار).

المصدر: Lenta.ru

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