نشر المراسل الحربي لموقع "روسكايا فيسنا" مقطع فيديو يظهر تدمير راجمة صواريخ أوكرانية بواسطة قذيفة "لانسيت" مسيرة روسية.

وكتب المراسل الحربي على قناته في تيليغرام: "خلال الاستطلاع الجوي، تم اكتشاف راجمة صواريخ من طراز "غراد".. حلقت مسيرة (لانسيت) باتجاه الإحداثيات ووجهت ضربتها".

وكشف المنشور أن الضربة الدقيقة تسببت في انفجار حمولة الصواريخ في القاذفة نفسها.

وخلص المراسل إلى أن الجيش الأوكراني، مع كل الإمداد الواسع النطاق بأنظمة الناتو، لا يزال غير قادر على تحمل ضربات طائرات "لانسيت" الانتحارية الروسية.

المصدر: RT