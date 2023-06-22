الرئيس التشادي يدعو لتجميد ديون الدول النامية

دعا الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو اليوم الخميس لتجميد الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل.

وقال اتنو خلال قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في فرنسا "أعتقد أن هذا مهم جدا لقد اجتمعنا هنا في باريس للاتفاق على ميثاق مالي جديد وافضل طريقة للقيام بخطوة جديدة هي تجميد ديون الدول المتدنية الدخل".

وتشمل قائمة الدول منخفضة الدخل، غالبية دول أفريقيا، بما فيها تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وغينيا وغانا وزيمبابوي وأوغندا وكينيا وتنزانيا ومالي وموزمبيق وغيرها.

وتنعقد قمة الميثاق المالي العالمي الجديد في باريس على مدار يومين.

ووفقا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن الهدف من انعقاد القمة هو توحيد الموقف حول إصلاح النظام المالي العالمي ووضع مقترحات ستتم مناقشتها بعد ذلك، في منتديات أخرى. ومن المتوقع حضور قادة 50 دولة.

المصدر: تاس