تركيا.. الحكم على زعيم كتلة "الشعب الجمهوري" بتعويض أردوغان عن الإهانة العلنية

ألزمت المحكمة زعيم كتلة "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، أوزغور أوزيل، بدفع أكثر من ألفي دولار تعويضا للرئيس رجب طيب أردوغان عن إهانة اسمه باتهامات باطلة.

وكتب محامي الرئيس التركي حسين أيدين، في منشور: "المحكمة المدنية الخامسة عشرة في أنقرة، في اجتماع عقد اليوم حكمت على رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بدفع 50 ألف ليرة (2123 دولارا) تعويضا لموكلي".

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وسيتم دفع التعويض عن "الاتهامات والإهانات التي لا أساس لها" للرئيس أردوغان في خطاب ألقاه بتاريخ 26 أبريل 2023.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi,

Bugün görülen duruşmada;



26.04.2023 tarihli konuşmasında mesnetsiz ithamlarla ve hakaretimiz ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i 50 bin TL manevi tazminata mahkum etti. — Hüseyin Aydın (@hsynaydn) June 22, 2023

المصدر: RT