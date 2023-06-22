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تركيا.. الحكم على زعيم كتلة "الشعب الجمهوري" بتعويض أردوغان عن الإهانة العلنية

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تركيا.. الحكم على زعيم كتلة
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ألزمت المحكمة زعيم كتلة "حزب الشعب الجمهوري" المعارض في تركيا، أوزغور أوزيل، بدفع أكثر من ألفي دولار تعويضا للرئيس رجب طيب أردوغان عن إهانة اسمه باتهامات باطلة.

وكتب محامي الرئيس التركي حسين أيدين، في منشور: "المحكمة المدنية الخامسة عشرة في أنقرة، في اجتماع عقد اليوم حكمت على رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل بدفع 50 ألف ليرة (2123 دولارا) تعويضا لموكلي".

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وسيتم دفع التعويض عن "الاتهامات والإهانات التي لا أساس لها" للرئيس أردوغان في خطاب ألقاه بتاريخ 26 أبريل 2023.

المصدر: RT

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