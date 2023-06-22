شولتس يشير إلى "الأولوية المطلقة" في اجتماع الناتو المقبل

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس على أنه "يجب على أوروبا الإسراع في الإنتاج الدفاعي وتعزيز التعاون بين دولها".

وحث شولتس قادة الناتو على الاجتماع في يوليو المقبل للتركيز على "تعزيز القدرة القتالية لأوكرانيا خلال هجومها المضاد المستمر".

وقال للمشرعين إن "الحكومة الأوكرانية قالت بنفسها إن عضوية الناتو ليست محل نقاش بينما تشن روسيا حربها ضد أوكرانيا"، مضيفا: "لهذا السبب أطرح أن نركز في فيلنيوس على ما أصبح الآن أولوية مطلقة، أي تعزيز القوة القتالية لأوكرانيا".

من جهة أخرى، دعا شولتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "تمهيد الطريق" لعضوية السويد في "الناتو".

المصدر: "أ ف ب"