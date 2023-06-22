"انتباه!.. هنا موسكو" (فيديو)

يوافق اليوم 22 يونيو ذكرى هجوم ألمانيا النازية على الاتحاد السوفيتي في الرابعة صباحا.

"انتباه! هنا موسكو!

اليوم، في تمام الرابعة صباحا، دون إعلان للحرب، هاجمت القوات المسلحة الألمانية حدود الاتحاد السوفيتي! لقد بدأت الحرب الوطنية العظمى!

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إن قضيتنا عادلة، سنهزم العدو، والنصر لنا".

كانت تلك الكلمات التي استمع إليها المواطنون السوفيت صباح 22 يونيو من عام 1941 بمثابة إعلان عن أكثر الأحداث مأساوية في تاريخ الاتحاد السوفيتي وروسيا والعالم. ففي هذه الدقائق قبل 82 عاما، هاجمت القوات النازية المدن والقرى المسالمة، لتندلع أكثر الأحداث دموية في تاريخ البشرية، الحرب العالمية الثانية.

في هذا اليوم من كل عام، تقام فعاليات في جميع أنحاء روسيا لتخليد ذكرى بطولة وصمود الشعب الروسي.

بالقرب من جدران المعبد الرئيسي للقوات المسلحة الروسية، وكجزء من حملة شمعة الذاكرة، تم تركيب 1418 شمعة مضاءة من اللهب الأبدي من فولغوغراد. شمعة واحدة لكل يوم من أيام الحرب.

إضافة إلى ذلك، أقيم في ليلة 22 يونيو قداس في الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة إحياء لذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.

في دونيتسك، في يوم الذكرى والحزن، أشعل سكان الجمهورية 8 آلاف شمعة عند سفح النصب التذكاري كجزء من حملة "الصور النارية للحرب".

لقد أودت الحرب الوطنية العظمى بحياة 27 مليون مواطن، منهم 8.6 مليون مقاتل، والبقية من المدنيين في الأراضي التي احتلها العدو، وداخل معسكرات الاعتقال، وجراء الحصار.

المصدر: RT