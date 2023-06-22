أنطونوف: روسيا في يومنا هذا تحارب الفاشية كما حاربتها عام 1945

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، إن الاتحاد السوفيتي تمكن عام 1945 من هزيمة الفاشية، فيما روسيا مجبرة الآن مرة أخرى على مكافحة النازية والفاشية.

وأضاف أنطونوف في الذكرى الـ82 لاعتداء القوات النازية على الاتحاد السوفيتي: "استطاع الجيش الأحمر قصم ظهر الغزاة النازيين، وانتصرنا. تمكنا بعد ذلك من تدمير الفاشية، ومع ذلك كما نرى اليوم، رجالنا يواصلون محاربة الفاشية، وللأسف على الأراضي السوفيتية سابقا".

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وأضاف: "لا يمكننا أن نسمح للعالم أن ينسى تلك الحرب الصعبة والمروعة ونسيان من صنعوا النصر لنا، وأثبتوا تفوق الأسلحة الروسية السوفيتية".

وأعلن في هذه المناسبة أنه من المقرر إقامة "نصب تذكاري لأبطال الوطن" في "حديقة الذاكرة" بالسفارة.

وأوقد موظفو السفارة الروسية في واشنطن وعائلاتهم الشموع في الساعة 4:00 بتوقيت موسكو، وهي الساعة التي بدأ فيها هتلر وجيوشه التي حشدها في أوروبا اعتداءه، إحياء لذكرى 27 مليون مواطن سوفيتي بين عسكري ومدني قضوا في هذه الحرب الوطنية العظمى.

المصدر: تاس