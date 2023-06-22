صحيفة: وفد أمريكي رفيع يناقش مبادئ السلام لأوكرانيا مع البرازيل والهند وجنوب إفريقيا وتركيا

يتوجه ممثلون عن البيت الأبيض والخارجية الأمريكية إلى كوبنهاغن خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمناقشة مبادئ السلام لأوكرانيا مع ممثلي البرازيل والهند وجنوب إفريقيا وتركيا.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن مصادر مطلعة، أن الوفد الأمريكي سيضم مساعد الرئيس جو بايدن لشؤون الأمن القومي، جيك ساليفان، ونائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند.

وطلبت أوكرانيا عقد اجتماع مع الدول النامية لجنوب الكرة الأرضية، حيث تُتوقع أن يشارك فيه ممثلون عن البرازيل والهند وجنوب إفريقيا وتركيا، رغم عدم تأكيد قائمة المشاركين بعد، كما لا تتوفر معلومات حول مشاركة الصين في الحدث على مستوى عال، في حين يبقى محتملا أن ترسل بكين مسؤولا على مستوى أدنى كمراقب في الاجتماع.

ويمثل ساليفان ونولاند الولايات المتحدة، كما يُتوقع أن يحضر مسؤول كبير من الاتحاد الأوروبي، حيث سيناقش المشاركون بشكل غير رسمي مبادئ السلام لأوكرانيا على الرغم من عدم وجود نية لتحقيق نتائج ملموسة خلال الاجتماع.

المصدر: نوفوستي