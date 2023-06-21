مساعد الرئيس الروسي: أوكرانيا كانت على وشك توقيع معاهدة سلام.. لولا رعاتها الغربيين

قال مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، إن كييف كانت على وشك إبرام معاهدة الحياد الدائم العام الماضي، لكن هذا القرار لم يناسب رعاة أوكرانيا في الغرب، وتعمدوا تعطيل المفاوضات.

وقال ميدينكسي خلال رحلة عمل إلى يكاترينبورغ:"روسيا، ليس بالقول، ولكن بالأفعال، كانت مستعدة لحل سلمي. علاوة على ذلك، كانت كييف، بشكل عام، قريبة من مثل هذا الحل. لكن مثل هذا الحل لم يناسب الرعاة الغربيين لأوكرانيا على الإطلاق".

وجاءت تصريحات ميدينسكي ردا على سؤال حول ما إذا كان يرى أنه من الضروري الإعلان عن أي من الاتفاقات في إطار معاهدة الحياد الدائم والضمانات الأمنية لأوكرانيا، التي وقع عليها بالأحرف الأولى الوفد الأوكراني عقب المحادثات في اسطنبول العام الماضي.

المصدر: تاس