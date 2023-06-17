قائمة الدول الضامنة لأمن أوكرانيا في مفاوضات إسطنبول ضمت 6 دول

كشف الرئيس فلاديمير بوتين للقادة الأفارقة أن قائمة الدول الضامنة لأمن أوكرانيا والتي وافقت عليها روسيا في إسطنبول، شملت بريطانيا والصين والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا وبيلاروس.

وأشارت مسودة وثيقة معاهدة إسطنبول إلى أن "بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبيلاروس وتركيا دول ضامنة لأمن أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفدا من القادة الأفارقة قادمين من كييف لبحث مبادرتهم للتسوية في أوكرانيا.

وضم الوفد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي، ماكي سال، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئيس الزامبي، هاكيندي هيشيليما، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وممثلين عن أوغندا والكونغو.

وأكد الرئيس بوتين للوفد الإفريقي أن روسيا لم ترفض أبدا السلام مع أوكرانيا، وكشف للقادة الأفارقة عن اتفاق وقعته أوكرانيا بعد وصول القوات الروسية إلى محيط كييف، نص على تنفيذ المطالب الروسية، مقابل انسحاب الجيش الروسي من ضواحي العاصمة الأوكرانية.

وأضاف أنه فور انسحاب القوات الروسية، نقضت كييف الاتفاق بإيعاز من رعاتها الغربيين، مما أدى إلى تفاقم الأزمة واستئناف روسيا عمليتها العسكرية المستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها.

المصدر: نوفوستي