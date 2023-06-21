بعد تشكيكه بالهجوم المضاد.. وزير الدفاع الإيطالي يكشف سبب دعم أوكرانيا

اعتبر وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو أن "دعم المجتمع الدولي وإيطاليا لأوكرانيا لا يهدف إلى التصعيد العسكري، وإنما إنهاء النزاع" بين موسكو وكييف.

وقال كروزيتو خلال جلسة مساءلة في مجلس النواب يوم الأربعاء: "في هذا الإطار، لا تُهمل إيطاليا أي فرضية وتشجع الاتصالات البراغماتية بين الأطراف، مع جميع الفاعلين الدوليين الملتزمين بالمساهمة في التوصل إلى حل".

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وفي سياق متصل، أكد الوزير أنه "يتم التفاوض داخل حلف الناتو وفي ضوء قمة فيلنيوس القادمة على سبل تعميق العلاقات السياسية مع أوكرانيا، وأيضا من حيث تحويل لجنة الناتو-أوكرانيا الحالية إلى مجلس الناتو-أوكرانيا، الذي يهدف إلى تسهيل عملية صنع القرار في هذا الصدد".

وأضاف أن "الغرض هو تسهيل عملية صنع القرار وتخطيط الأنشطة بشكل مشترك مع مبدأ التوافق، الذي لا يمثل بأي حال من الأحول انضمام أوكرانيا رسميا إلى الناتو".

ويذكر أن الوزير كروزيتو، قال في 9 يونيو الجاري إن روسيا تتمتع بالتفوق العسكري، ما يميزها عن جيوش العالم، معتبرا أن محاولة أوكرانيا الوقوف أمام موسكو بهجومها المضاد تنطوي على كثير من "الأسئلة والشكوك".

وذكر أيضا أن "نتائج الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية غامضة".

المصدر: وكالة آكي الإيطالية