وزير الدفاع الإيطالي يعرب عن شكوكه بالهجوم المضاد الأوكراني

قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، أن روسيا تتمتع بالتفوق العسكري ما يميزها عن جيوش العالم، ومحاولة أوكرانيا بهجومها المضاد الوقوف أمام موسكو فيه كثير من "الأسئلة والشكوك".

كما ذكر وزير الدفاع الإيطالي، أن "نتائج الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية غامضة".

وأضاف: "ما سيحدث في الأسابيع المقبلة لا يمكن التنبؤ به، الآن روسيا أقامت خطا دفاعيا قويا ولديها التفوق من حيث حجم الجيش والخبرة، والمعدات العسكرية المتطورة".

كما أوضح أن "المحاولة الأوكرانية بالهجوم المضاد مليئة بالأسئلة وعدم اليقين، والأوكرانيون أنفسهم يفهمون ذلك... ولهذا يطلبون الطائرات".

وأشار: "أسهل طريقة لتحقيق السلام هي التوضيح للغرب أن الهجوم المضاد فاشل"، كما اعترف بأن "الغرب لا يسعى للسلام من خلال تسليمه السلاح إلى نظام كييف"، موضحا أنه "يمكن أن تبدأ عملية التفاوض في أقرب وقت على شروط السلام بوقف إطلاق النار".

ويعتقد أنه في الوضع الحالي، مع ما حصل في محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، فإن "مهام الأوكرانيين معقدة للغاية والإطار الزمني ممتد وتكبد الخسائر لا يزال مستمرا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، إنه "من المؤكد تماما أن الهجوم الأوكراني قد بدأ، ويتجلى ذلك من خلال استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية للجيش الأوكراني".

كما أوضح أن قوات نظام كييف "لم تنجز مهامها في أي منطقة من مناطق المواجهات"، بينما تكبدت خسائر كبيرة وفادحة.

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المصدر: تاس