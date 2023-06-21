قائد البحرية الإيرانية: التقارب الإقليمي ضمان للأمن البحري

أكد قائد القوات البحرية للجيش الإيراني، الأميرال شهرام إيراني، أن التقارب الإقليمي أمر لا مفر منه لاستتباب السلام والاستقرار، خصوصا تحقيق الأمن البحري.

وأكد الأميرال شهرام إيراني، في زيارته الرسمية إلى باكستان، أن العلاقات الثنائية والتعاون مع باكستان يعد نموذجا للدول الأخرى، معتبرا أن المنطقة تتخذ شكلها الحقيقي، معتبرا أن دول المنطقة وصلت إلى البراعة اللازمة والكافية، فضلا عن أن إيران وباكستان تعملان معا من أجل ضمان أمن الطرق الاقتصادية السريعة في العالم.

وأشار الأميرال إيراني إلى أنه ينبغي على على إيران وباكستان، نظرا للظروف السائدة اليوم في المنطقة والعالم، استخدام قدراتهما المشتركة في مجالات التعليم والصناعة والجيش والعلوم من أجل تعزيز التعاون الثنائي، كمات شدد على أن دول المنطقة لطالما كانت مهددة من قبل الدول المتغطرسة، لافتا إلى أن مبادرة التقارب الإقليمي أمر لا مفر منه لضمان الأمن البحري.

المصدر: "إيران برس"