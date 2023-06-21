"العدو لا يفكر إلا بالنجاة".. قديروف يتحدث عن خسائر أوكرانيا الفادحة على جبهات القتال

تحدث رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن الخسائر الفادحة التي تتكبدها القوات الأوكرانية على طول خط التماس.

وقال قديروف مع الإشارة إلى تصريح أبتي علاء الدينوف، قائد قوات أحمد الخاصة، على الهواء في القناة الأولى: "يقوم جنود وحدتنا بشكل منهجي بتطهير جزء هام من الجبهة، ويدمرون مناطق العدو المحصنة والمعدات الغربية الثمينة".

وكتب قديروف في حسابه على "تلغرام": "تتعرض وحدات وتشكيلات أوكرا-ناتو لخسائر فادحة على طول خط التماس. لقد صرح بذلك على القناة الأولى أخي العزيز، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، قائد قوات أحمد الخاصة، نائب الفيلق الثاني للجيش الروسي، أبتي علاء الدينوف".

وأضاف قديرف: "يقوم مقاتلو وحدتنا بتطهير جزء مهم من الجبهة بشكل منهجي، ويدمرون مناطق العدو المحصنة والمعدات الغربية الثمينة. وتجدر الإشارة إلى أن العدو مستعد تماما لمثل هذا السيناريو. قام قطاع الطرق في أوكرا-ناتو ببناء مدينة كاملة تحت الأرض، ما يتسبب ببعض الصعوبات. ومع ذلك، نجحت وحدة أحمد في طرد العدو حتى من مثل هذه المواقع التي تبدو منيعة".

واختتم الزعيم الشيشاني قائلا: "على ما يبدو، فإن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، الذي تم نشره على نطاق واسع في جميع وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية تقريبا، فقد أهميته بسرعة. الآن لا يفكر العدو إلا في البقاء حيا والنجاة، ولا يمكن الحديث عن أي إجراءات انتقامية. أتمنى لمقاتلينا حظا سعيدا وعملا مثمرا!".

المصدر: RT