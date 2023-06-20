قديروف: تدفق المتطوعين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة لا يزال كبيرا

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن تدفق المتطوعين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا لا ينخفض، فهناك الكثير من الراغبين في الانضمام إلى قوات "أحمد" الخاصة.

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وكتب قديروف في صفحته على "تلغرام": "أقلعت مجموعة أخرى من المقاتلين المدربين إلى منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة من مطار غروزني الدولي الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد قديروف... ويسعدني أن تدفق المتطوعين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة لا ينخفض. ويزداد عدد الأشخاص الراغبين في الدفاع عن مصالح روسيا في صفوف قوات "أحمد" الخاصة وهي واحدة من أكثر الوحدات العسكرية استعدادا للقتال".

وأضاف قديروف: "أتمنى للجنود التوفيق والنجاح في حماية مصالح وطننا العظيم - روسيا! أنا متأكد من أنهم سيظهرون نتائج جيدة في الجبهة، حيث أن كل واحد منهم يريد الدفاع عن وطنه بأمانة".

المصدر: نوفوستي