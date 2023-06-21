بوريل: الحوار مع روسيا بشأن المناخ مستحيل ما دامت الحرب مستمرة

صرح المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأنه لا يرى إمكانية للحوار مع روسيا بشأن المناخ ما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة.

وقال بوريل خلال المناقشات حول قضايا المناخ في بروكسل، اليوم الأربعاء: "ما دامت الحرب مستمرة، لا أرى أي إمكانية للحديث عن المناخ مع روسيا"، مدعيا بأن روسيا "غير معنية" بحل قضايا التغير المناخي.

وأضاف: "سمعت بعض التصريحات للمسؤولين الروس الذين تحدثوا عن أنهم غير قلقين إزاء تغير المناخ، وأنه أمر جيد بالنسبة لروسيا، إذ أن مناخها سيكون ملائما أكثر".

إقرأ المزيد

واتهم بوريل روسيا بزيادة تلويث الأجواء من خلال إحراق الغاز الذي لم تشتره أوروبا، مضيفا أن "الأقمار تظهر أن الحقول تستمر في العمل، ولا يمكن إغلاق الحقل والغاز يستمر بالوصول ويتم إحراقه".

واعتبر أن روسيا "لا تجد من يشتري الغاز منها عوضا عن أوروبا".

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي تخلى عن اقتناء الغاز الروسي في إطار العقوبات، التي فرضها على موسكو على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي