رئيس وزراء قطر: نأمل في حل سريع للوضع الأوكراني بأقصى سرعة وندعم الجهود الدبلوماسية

عبّر رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن أمل بلاده في حل الوضع سريع بخصوص أوكرانيا في أقصى سرعة ممكنة، مبينا أن الدوحة تدعم أي جهود دبلوماسية تصب في هذا السياق.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية قطر، خلال المحادثات التي عقدها مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، إلى أنه "نأمل في حل النزاع الحالي بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن، وبالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

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ولفت إلى أن قطر تدعم أي جهود دبلوماسية في هذا الاتجاه، متوقعا مناقشة هذه القضايا غدا مع وزير الخارجية (روسيا الاتحادية سيرغي لافروف)".

وسيجري لافروف أيضا محادثات في العاصمة الروسية موسكو يوم 22 يونيو الجاري، مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، حيث سيناقش الوزيران تطوير العلاقات الثنائية وقضايا العلاقات الدولية الراهنة، بحسب ما ذكرته اليوم الأربعاء، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

المصدر: نوفوستي