"وول ستريت جورنال": الغرب سيجبر زيلينسكي على تجرع "الدواء المر"

عبر ويليام غالستون، الكاتب في صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن ثقته في أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيتعين عليه إبرام اتفاق مع روسيا بشروط مواتية نسبيا.

ويرى الكاتب الصحفي أن المبدأ الغربي المتمثل في مساعدة أوكرانيا "بقدر الحاجة"، يعني في الواقع، الدعم في إطار الهجوم الأوكراني المضاد الحالي فقط، لذلك ذهب إلى أن زيلينسكي سيضطر إلى التنازل على أي حال. وأضاف غالستون أنه من المهم "ألا ننسى أن نهاية الصراع فقط، هي التي ستفتح طريقا محتملا أمام أوكرانيا للانضمام إلى الناتو".

وأوضح أنه "بحلول نهاية العام، سيصبح دعم فكرة وقف إطلاق النار كخطوة أولى نحو مفاوضات السلام أقوى من أن يقاوم، حتى لو ظل بعض الحلفاء من أوروبا الشرقية يشككون في حكمة مثل هذا المسار.. هذا الواقع القاسي سيصبح الدواء المر لغالبية الأوكرانيين".

وأضاف أن الوضع المذكور يأتي يعود إلى سقوط الإجماع الأمريكي من الحزبين على دعم كييف، فضلا عن احتمال حدوث تغيير في مسار واشنطن، في حال فوز دونالد ترامب في الرئاسيات المقبلة.

واختتم غالستون بالقول: "إذا لم يكن زيلينسكي مستعدا لترك مستقبل بلاده تحت رحمة أهواء الناخبين الأمريكيين، فعليه التفكير في الحصول على أفضل صفقة يمكن أن يحصل عليها من الحلفاء، بينما لا يزال مستوى الدعم مرتفعا بدرجة كافية".

المصدر: وول ستريت جورنال