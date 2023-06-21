مخرج فيلم "تيتانيك" يعتقد بموت طاقم الغواصة المفقودة

صرح العالم أناتولي ساغاليفيتش، الذي كان صديقه قائدا للغواصة، بأن مخرج فيلم "تيتانيك" جيمس كاميرون أعرب عن تعازيه له مشيرا إلى اعتقاده بأن طاقم الغواصة "تيتان" المفقودة قد مات.

جاء ذلك فيما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية عن ساغاليفيتش، حيث تابع: "لقد أرسل إليّ كاميرون تعازيه، لمعرفته بصداقتي مع بول هنري نارجيوليه (قائد الغواصة).. يقول إن أصدقاءك يغادرون واحدا تلو الآخر"، وأشار ساغاليفتش بأنه يعتقد بالفعل أن الأمر بشكل عام قد انتهى.

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ووفقا له، لم يقدم كاميرون تعليقات أخرى حول الموقف من غواصة الأعماق، إلا أنه لا يعرف ما حدث ولا يفهم تصميم المركبة.

وكان أناتولي ساغاليفيتش هو مبتكر الغواصات الروسية في أعماق البحار "مير-1" و"مير-2" التي تم استخدامها في فيلم "تيتانيك" لجيمس كاميرون عام 1997.

وكان خفر السواحل الأمريكي قد أفاد في وقت سابق بفقدان الاتصال بالغواصة التابعة لشركة Ocean Gate في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها الاستكشافية إلى حطام "تيتانيك"، السفينة البريطانية العملاقة التي غرقت أثناء أول رحلة لها عبر المحيط في عام 1912 نتيجة اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مصرع أكثر من 1500 شخص، حيث تعتبر واحدة من أكبر الكوارث البحرية في التاريخ.

المصدر: نوفوستي